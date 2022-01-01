Под кирпич

Совет специалиста: “Выбирая сайдинг для собственного дома, обратите внимание на целостность упаковки, наличие паспорта продукции в ней. Также запросите у менеджера сертификаты, гарантирующие высокое качество продукции, которую собираетесь приобретать”

Ответ специалиста Всё зависит от ваших предпочтений. и тот, и другой вид сайдинга славится хорошими характеристиками. Если вы хотите, чтобы ваш дом был ярким и насыщенным, стоит подумать о приобретении акрилового сайдинга. Только акрил может иметь насыщенные и тёмные тона. Если же вам по вкусу пастельные цвета, купите виниловый сайдинг, тем более что он дешевле. Акриловый сайдинг будет дольше сохранять цвет. К слову, компания "Альта-Профиль" первой начала производство акрилового сайдинга в России и имеет колоссальный опыт в производстве данного материала.

Ответ специалиста Две названные вами коллекции вспененного сайдинга идеально имитируют продольный срез древесины. Это отличный материал для отделки дома. Если же говорить о отличиях, то они, в основном, визуальные. Коллекция Тимбер PRO окрашена фасадными итальянскими красками. Они более насыщенные, дольше сохраняют свои эстетические свойства. Если вы посмотрите на две панели, то увидите, что Тимбер ПРО "Альта-Профиль" имеет более выраженную структуру, можно сказать, что это панели с эффектом брашированной древесины. Соответственно, издалека дом, отделанный таким материалом, выглядит намного более объемным и презентабельным.

Честно говоря, сначала я дом обшил вагонкой. Выстоял он один сезон, после зимы-весны вагонка набрала воды, фасад вздулся и покоробился. Только тогда купил пластиковый сайдинг, как друг посоветовал. Кстати, выбрал рисунок под дерево, серия Blockhouse – с двух шагов вообще не различить. А на погоду никак не реагирует – снег там, дождь, или солнце палит. Теперь вот думаю – ну чего сразу было сайдингом не обшить, зачем столько денег на ветер выкинул?

Покупал сайдинг три года назад. Не был уверен, как фасад переживет зиму – а они у нас суровые. Морально приготовился к тому, что после морозов появятся трещины или еще какие-нибудь дефекты – товар-то недорогой. Но вот уже третью зиму подряд наблюдаю за цоколем, сайдинг стоит, как новый. Могут же наши делать, когда хотят!

Раньше у меня дом был обшит деревом. Но проблема в том, что в нашей местности грунтовые воды залегают близко к поверхности, и сколько я не обрабатывал бревна противогрибковыми препаратами, все равно постоянно то плесень появлялась, то грибок. Поставил сайдинг – красота, вообще забыл об этой головной боли.

Ассортимент сайдинга компании «Альта-Профиль»

Альта-Сайдинг - Классический виниловый сайдинг, изготовленный из прочного и долговечного полимерного материала. Разработан в России – для нашего климата и наших домов. Это один из первых видов сайдинга, произведённых в России, вот посему сегодня его выбирают тысячи домовладельцев.

Канада Плюс - При разработке сайдинга «Канада Плюс» использовались передовые мировые технологии, адаптированные к отечественному климату. Линейка включает панели насыщенных темных цветов. KANADA PLUS - это так называемый акриловый сайдинг. Благодаря акрилатам панели не теряют свой цвет в течение очень долгого времени. Кроме того, в панели этой коллекции добавлены специальные модификаторы, значительно уменьшающие дымообразование в случае плавления.

Блок-хаус - коллекция, созданная для любителей традиционного русского стиля в строительстве. Панели, имитирующие бревно, становятся всё более популярными, особенно в северных регионах России. Блокхаус "Альта-Профиль" в Санкт-Петербурге можно встретить не так часто, для нашего региона это довольно новый материал, вот почему ваш дом будет выгодно отличаться от остальных.

Аляска - серия сайдинга, созданная при участии американских специалистов, разработавших суперцветостойкий материал для северных широт, где круглый год светит солнце, ухудшая цветостойкость сайдинга. "Аляска" не боится времени, её можно монтировать даже в -20 С.

Альта-Борд - вспененный - принципиально новый вид сайдина, имитирующий брашированную древесину. Отменные визуальные характеристики превратят ваш дом в произведение искусства. Панели окрашиваются по специальной технологии итальянскими яркими красками. Они обладают превосходной цветостойкостью и передают все оттенки среза натуральной древесины.